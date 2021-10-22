Поліція спіймала вбивцю, який зарізав таксиста у Харкові

У Харкові затримали 30-річного чоловіка, який вдарив таксиста ножем. Від завданих травм той помер у лікарні. Суд призначив вбивці 12 років в'язниці, але він почав переховуватися. Зловмисника знайшли аж через 7 років.

Вбивство сталося в грудні 2014 року. Чоловіка вдалося затримати лише 21 жовтня. Найближчим часом вбивцю направлять до місць позбавлення волі, щоб він відбув покарання.

Зверніть увагу В Одесі засудили експоліцейського, який до смерті забив чоловіка

Різав у авто

Зловмисник їхав в автомобілі таксі. Під час руху він декілька разів вдарив ножем таксиста, який від отриманих поранень помер у лікарні.

Київський районний суд Харкова виніс підозрюваному вирок. Обвинувачений подав апеляційну скаргу, але колегія суддів скасувала вирок першої інстанції та призначила йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.



У Харкові затримали вбивцю таксиста / Фото Нацполіції

Зловмисник почав переховуватись від суду та його оголосили в розшук. Співробітники карного розшуку за підтримки Нацполіції затримали вбивцю.

У Харкові затримали чоловіка, який зарізав таксиста: відео