Правоохоронці заявили, що вживають усіх відповідних заходів для встановлення причетних до погроз осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз родині кандидата в мери Кривого Рогу від Партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Як повідомила УНІАН прессекретар Нацполіції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, слідчий відділ Криворізького відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу (погроза вбивством).

Вона уточнила, що в заяві Антона Шевчика – брата кандидата в мери – повідомляється про два телефонні дзвінки.

За словами Старчевської, на даний момент особи тих, хто дзвонив, ще не встановлені.

На даний момент триває досудове розслідування... Поліція вживає всіх відповідних заходів для встановлення особи або осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення,

– додала Старчевська.

Як повідомив Антон Шевчик, погрози його родині надходили з незнайомого номера, а вперше раз це сталося 23 вересня.

"Той, хто дзвонив представився співробітником поліції, уточнив моє ім'я і рік народження. І сказав, що моя мати загинула і мені потрібно приїхати на впізнання", – повідомив він.

За словами Шевчика, через побоювання за безпеку своєї сім'ї він найняв охорону і звернувся із заявою до поліції.

Сам кандидат в мери заявив, що, крім погроз через телефон, проти нього і членів його сім'ї в інтернеті й на місцевих телеканалах організували інформаційну кампанію: невідомі особи підробляють його плакати та розклеюють їх по місту, а співробітникам підприємств міста на електронну пошту приходять листи із закликами агітувати за Шевчика.

"Я вважаю, що наше місто гідне нормальної конкуренції ідей, взаємної поваги кандидатів. Замість цього його навмисно занурюють в інформаційний хаос", – підкреслив він.

Шевчик зазначив, що впевнений у тому, що поліція знайде винних.