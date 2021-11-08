Адвокатці погрожують у соціальних мережах
Захищає юного винуватця ДТП адвокатка Інна Данилова. Вона розповіла, що досі отримує повідомлення з погрозами у соціальних мережах.
До теми Винуватець харківської ДТП не визнає своєї провини та йде на хитрощі, – адвокат
Ми зробили скриншоти. Надали докази того, що відбувається. Будемо наполягати на притягненні винних до відповідальності,
– заявив адвокат Данилової Олег Головков.
За його словами, справу відкрили за статтею про "Погрози або насильство щодо захисників або представників особи". Вона передбачає ув'язнення терміном до 3 років.
"У соцмережах пишуть у коментарях, в інстаграмі – в особисті повідомлення можуть. Але після того, що було, для мене це вже "квіточки", – зізналася захисниця мажора.
Що відомо про погрози Даниловій
Ще наприкінці жовтня захисниця юного водія заявила, що звернеться у поліцію через погрози своїй родині. Жінка казала, що отримує численні дзвінки та повідомлення про розправу. Невідомі казали, що "виріжуть усю сім'ю" і спалять дім.
"Були повідомлення і дзвінки: "Щоб ти здохла", "Ти здохнеш", "Тебе зіб'є машина", "Твоя дитина помре", – казала Данилова.
Водночас адвокатка наголошувала, що просто виконує свою роботу і відмовлятися від неї вона не буде.
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Головне про моторошну ДТП у Харкові
- 26 жовтня на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської 16-річний водій Infiniti на шаленій швидкості пролетів червоне світло, а після того врізався в автомобіль Chevrolet.
- Внаслідок ДТП водій Chevrolet загинув на місці події, а пасажири юного мажора сильно постраждали.
- Відомо, що 16-річний Микола вже неодноразово потрапляв у скандали.
- Наразі його взяли під варту без права внесення застави. Якщо провину юнака доведуть, йому загрожує до 8 років в'язниці.