Адвокатці погрожують у соціальних мережах

Захищає юного винуватця ДТП адвокатка Інна Данилова. Вона розповіла, що досі отримує повідомлення з погрозами у соціальних мережах.

До теми Винуватець харківської ДТП не визнає своєї провини та йде на хитрощі, – адвокат

Ми зробили скриншоти. Надали докази того, що відбувається. Будемо наполягати на притягненні винних до відповідальності,

– заявив адвокат Данилової Олег Головков.

За його словами, справу відкрили за статтею про "Погрози або насильство щодо захисників або представників особи". Вона передбачає ув'язнення терміном до 3 років.

"У соцмережах пишуть у коментарях, в інстаграмі – в особисті повідомлення можуть. Але після того, що було, для мене це вже "квіточки", – зізналася захисниця мажора.

Що відомо про погрози Даниловій

Ще наприкінці жовтня захисниця юного водія заявила, що звернеться у поліцію через погрози своїй родині. Жінка казала, що отримує численні дзвінки та повідомлення про розправу. Невідомі казали, що "виріжуть усю сім'ю" і спалять дім.

"Були повідомлення і дзвінки: "Щоб ти здохла", "Ти здохнеш", "Тебе зіб'є машина", "Твоя дитина помре", – казала Данилова.

Водночас адвокатка наголошувала, що просто виконує свою роботу і відмовлятися від неї вона не буде.

Читайте також Коля – дитина, яка хотіла бути крутою, – сестра постраждалого в ДТП у Харкові

Головне про моторошну ДТП у Харкові