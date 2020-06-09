У Дніпрі напівоголений чоловік кидався під автівки і намагався стрибнути з мосту. На щастя, поліцейські встигли вчасно зреагувати.

Правоохоронці на відео з камер спостереження побачили, як чоловік в неадекватному стані сідає посеред дороги, поводиться неврівноважено, а врешті перебирається через поруччя мосту і готується стрибнути. Про це пише "Інформатор".

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На місце інциденту оперативно прибули поліцейські та карета швидкої, а під міст – черговий водний патруль.

Спершу відчайдуха не йшов на контакт, та врешті підпустив до себе поліцейського. Тоді його і схопили та витягли на пішохідну частину моста.

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