Поліція затримала 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"

Поліцейські затримали 2 найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні – "Умку" та "Лашу Сван". Правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зупинили поширення їхнього злочинного впливу.

Ці люди з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітету у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

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Спіймали "злодіїв в законі": що про них відомо

Правоохоронці понад 1 рік документували докази поширення злочинного впливу "злодіїв у законі". Відомо, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "злодій в законі" з 1995 року, здобули свої високі "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

Їх вважали одними із найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні. Вони контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

"Верхівку" злочинного світу затримували у 2 етапи

Документування протиправної діяльності "злодіїв у законі" відбувалося у 2 основні етапи.

Перший – у квітні 2021 року. Тоді під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого "положенця" та повідомили про підозру одразу 16 його учасникам, серед яких 5 "смотрящих" та 4 кримінальних "авторитетів".

– у квітні 2021 року. Тоді під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого "положенця" та повідомили про підозру одразу 16 його учасникам, серед яких 5 "смотрящих" та 4 кримінальних "авторитетів". Другий етап відбувся 19 травня. Поліцейські затримали 2 "злодіїв в законі": "Умку" – в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, "Лашу Сван" – в готелі.

Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують їм повідомлення про підозру.

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Правоохоронці затримали 2 найвпливовіших "Злодіїв у законі" в Україні / Фото Нацполіції