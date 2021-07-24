Саме вони, за версією слідства, по-звірячому побили активістку. Затримати нападників вийшло лише через декілька днів після нападу.

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Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, що правоохоронці впродовж декількох днів цілодобово стежили за пересуванням підозрюваних. Їх затримали у "слушний момент".

Ефективно спрацювали оперативники, слідчі та фахівці підрозділу кримінального аналізу, тож ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Потерпіла нападників впізнала,

– додав Клименко.

Найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Поліцейські одразу ж відкрили кримінальне провадження за:

частиною 2 статті 15 – замах на злочин;

частиною 1 статті 115 – замах на умисне вбивство.

Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються.

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