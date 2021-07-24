Поліція затримала двох нападників на активістку Ешонкулову з Дніпра
Джерело:фейсбук Ігоря Клименка
Поліцейські Дніпра затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті активістки Наталі Ешонкулової. Ними виявилися 36-річний та 28-річний мешканці Дніпропетровщини.
Саме вони, за версією слідства, по-звірячому побили активістку. Затримати нападників вийшло лише через декілька днів після нападу.
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Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, що правоохоронці впродовж декількох днів цілодобово стежили за пересуванням підозрюваних. Їх затримали у "слушний момент".
Ефективно спрацювали оперативники, слідчі та фахівці підрозділу кримінального аналізу, тож ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Потерпіла нападників впізнала,
– додав Клименко.
Найближчим часом суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Поліцейські одразу ж відкрили кримінальне провадження за:
- частиною 2 статті 15 – замах на злочин;
- частиною 1 статті 115 – замах на умисне вбивство.
Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються.
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Що відомо про напад на активістку
- Відому активістку з Дніпра Наталю Ешонкулову побили 16 липня біля її будинку. У жінки струс мозку, вибиті зуби та чисельні забої на обличчі.
- Як повідомила Ешонкулова, діяли справжні відморозки – удар за ударом, жінка впала на землю. Від смерті активістку врятувала сусідка, яка стала випадковим свідком нападу.
- За словами постраждалої, напад було сплановано. Жінку хотіли "прибрати" за її громадську діяльність – вона розповідає про бандитські "схеми" і діяльність криміналітету міста.