Правоохоронці затримали в Яремчі підозрюваного в розстрілі 50-річного Мар’яна Родича. Вбивство трапилося ще у 2015 році в самісінькому центрі Львова. Рік тому поліцейські вже затримали ще одну, імовірно, причетну до злочину особу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. Там заявляють: затриманий 13 липня чоловік безпосередньо стріляв у Родича.

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На слід кілера вийшли оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області.

Що відомо про резонансне вбивство у Львові:

У вересні 2015 року до одного з будинків у Львові на вулиці Генерала Грекова на автомобілі BMW під’їхали невідомі особи у камуфляжній формі та розстріляли 50-річного чоловіка.

Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці.

Невдовзі іномарку з номерами на чорному фоні правоохоронці знайшли у середмісті.

Причетними до смерті львів’янина виявилися учасники місцевої організованої злочинної групи 1973 та 1983 років народження, один з яких є кілером цієї групи.

Після вбивства чоловіка ці зловмисники виїхали за межі України. Згодом правоохоронці оголосили їх у міжнародний розшук.

За якийсь час вдалося встановити, що один з розшукуваних переховується від слідства на території Італії. Спільно з італійськими колегами правоохоронці затримали втікача поблизу міста Неаполь.

У лютому 2019 року його екстрадували до України. У червні того ж року обвинувальний акт відносно нього скерували до суду.

Тепер же оперативникам вдалося встановити місце переховування другого зловмисника – кілера. Чоловік під іншим ім’ям мешкав на території міста Яремче, що в Івано-Франківській області.

Кілеру 37 років, йому збираються оголосити підозру в умисному вбивстві та обрати запобіжний захід.



Затриманий поліцією підозрюваний

Що відомо про вбитого у Львові чоловіка

Як писали місцеві ЗМІ, посеред Львова у 2015 році вбили 50-річного Мар’яна Родича. Він нібито був родичем бізнесмена Володимира Дідуха, більш відомого у кримінальних колах під прізвиськом "Вова Морда".

Дружина вбитого заявляла про конфлікт між Мар'яном Родичем і "Мордою".