Поліція затримала підозрюваного в нападі на експолітв'язня Балуха
Поліцейські затримали підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха. 32-річному чоловікові повідомили про підозру, незабаром суд обере йому запобіжний захід.
Правоохоронці затримали підозрюваного у побитті експолітв’язня Володимира Балуха, інформують у фейсбуці поліції Києва.
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Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вже незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
У поліції додали, що раніше встановили та опитали свідків нападу на Балуха, а також провели низку оперативно-розшукових і слідчих дій. У результаті вдалося встановити особу підозрюваного.
Що дізналися поліцейські
- 8 вересня Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону в ресторані "Козак". Приблизно опівночі колишній політв’язень вийшов із закладу і попрямував до ресторану Edem.
- Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість.
- Після цього нападник втік, не надавши постраждалому допомогу.
- Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню.
Що відомо про затриманого
Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження. Він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.
Нагадаємо, першим про затримання підозрюваного у побитті Балуха повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Побиття Балуха: головне
- Непритомного чоловіка наступного після побиття дня на вулиці знайшла перехожа.
- Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та прооперували. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.
- Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.
- Згодом колишній політв’язень Роман Сущенко повідомив, що слідство розглядало чотири основні версії нападу на Балуха.
- За словами нардепки Ірини Геращенко, Балух перебуває у стабільно важкому стані, для його відновлення потрібно багато часу.
Радимо ознайомитися Чому вкрай складно коментувати побиття Володимира Балуха?
Хто такий Володимир Балух?Кримський активіст, був фермером та громадським активістом. Після того, як Росія анексувала Крим, відмовився від російського громадянства. Сім років тому Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".
Російські силовики затримали Балуха 8 грудня 2016 року. Мовляв, на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму засудив Балуха до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців.
Бранця Кремля звільнили з полону 7 вересня 2019 року.