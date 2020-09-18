Поліцейські затримали підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха. 32-річному чоловікові повідомили про підозру, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці затримали підозрюваного у побитті експолітв’язня Володимира Балуха, інформують у фейсбуці поліції Києва.

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Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вже незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

У поліції додали, що раніше встановили та опитали свідків нападу на Балуха, а також провели низку оперативно-розшукових і слідчих дій. У результаті вдалося встановити особу підозрюваного.

Що дізналися поліцейські

8 вересня Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону в ресторані "Козак". Приблизно опівночі колишній політв’язень вийшов із закладу і попрямував до ресторану Edem.

в ресторані "Козак". Приблизно опівночі колишній політв’язень вийшов із закладу і Там у нього виник конфлікт із невідомим . Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість.

. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього нападник втік , не надавши постраждалому допомогу.

, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню.

Що відомо про затриманого

Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження. Він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів.

Нагадаємо, першим про затримання підозрюваного у побитті Балуха повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Побиття Балуха: головне

Непритомного чоловіка наступного після побиття дня на вулиці знайшла перехожа.

Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та прооперували . Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки.

. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці, перелом руки. Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.

Згодом колишній політв’язень Роман Сущенко повідомив, що слідство розглядало чотири основні версії нападу на Балуха.

нападу на Балуха. За словами нардепки Ірини Геращенко, Балух перебуває у стабільно важкому стані, для його відновлення потрібно багато часу.

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