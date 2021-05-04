У Харкові 2 травня знайшли тіла молодої пари. Поліція затримала підозрюваного – 22-річного друга загиблих. Слідчі розглядають версію вбивства через ревнощі.

Чоловіка затримали 4 травня. У поліції кажуть, що вилучили у нього вдома речові докази.

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Слідчі затримали підозрюваного у вбивстві пари

До слідчо-розшукових заходів залучили оперативників, слідчих, криміналістів, кінологів. Тому вже за кілька годин у поліції була інформація про ймовірну причетність до злочину знайомого загиблих.

Він харків’янин, йому лише 22 роки. Під час санкціонованого обшуку в нього вдома вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Протягом слідчих дій чоловік опору не чинив,

– розповів Андрій Рубель, начальник ГУНП в Харківській області.

Підозрюваного затримала уповноважена службова особа, тож не потрібно було ухвали суду. За законом це можливо в окремих випадках.



Ймовірна причина вбивства 2 людей – ревнощі / Фото Нацполіції



Поліція вилучила речові докази / Фото Нацполіції



Речові докази забрали на експертизу / Фото Нацполіції

Підозрюваного у вбивстві пари затримали: дивіться відео Нацполіції

Версії слідства

Наразі слідчі розслідують справу та розглядають можливі версії вбивства.

Одна з версій – вбивство через ревнощі. Слідчі оголосили чоловікові про підозру в скоєнні умисного вбивства,

– розповіли в поліції.

За статтею чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення. Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід.

"Ми разом з прокуратурою будемо наполягати на триманні під вартою без внесення застави" – розповів очільник харківської поліції.

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