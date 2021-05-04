Серед мотивів – ревнощі, – поліція про затриманого у вбивстві пари у Харкові: фото, відео

У Харкові 2 травня знайшли тіла молодої пари. Поліція затримала підозрюваного – 22-річного друга загиблих. Слідчі розглядають версію вбивства через ревнощі.
Джерело:Національна поліція
Чоловіка затримали 4 травня. У поліції кажуть, що вилучили у нього вдома речові докази.
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Слідчі затримали підозрюваного у вбивстві пари
До слідчо-розшукових заходів залучили оперативників, слідчих, криміналістів, кінологів. Тому вже за кілька годин у поліції була інформація про ймовірну причетність до злочину знайомого загиблих.
Він харків’янин, йому лише 22 роки. Під час санкціонованого обшуку в нього вдома вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Протягом слідчих дій чоловік опору не чинив,
– розповів Андрій Рубель, начальник ГУНП в Харківській області.
Підозрюваного затримала уповноважена службова особа, тож не потрібно було ухвали суду. За законом це можливо в окремих випадках.
Ймовірна причина вбивства 2 людей – ревнощі / Фото Нацполіції
Поліція вилучила речові докази / Фото Нацполіції
Речові докази забрали на експертизу / Фото Нацполіції
Підозрюваного у вбивстві пари затримали: дивіться відео Нацполіції
Версії слідства
Наразі слідчі розслідують справу та розглядають можливі версії вбивства.
Одна з версій – вбивство через ревнощі. Слідчі оголосили чоловікові про підозру в скоєнні умисного вбивства,
– розповіли в поліції.
За статтею чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення. Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід.
"Ми разом з прокуратурою будемо наполягати на триманні під вартою без внесення застави" – розповів очільник харківської поліції.
Коротко про трагедію
- 2 травня 2021 року на вулиці Дружби Народів у Харкові виявили убитими 29-річного чоловіка та його 24-річну співмешканку.
- Тіла знайшла мама загиблого, яка прийшла до сина в гості. Жінка звернулась в поліцію.
- На тілах були численні колото-різані рани.
- Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне вбивство.