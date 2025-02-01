Вбивство військовослужбовця Полтавського РТЦК: поліція затримала нападника й втікача

У суботу, 1 лютого, у місті Пирятин застрелили військовослужбовця Полтавського ТЦК. Правоохоронці вже затримали нападника, який втік разом з мобілізованим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

Що відомо про вбивцю працівника Полтавського ТЦК

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що після отриманого повідомлення було негайно розпочато спеціальну поліцейську операцію. Протягом кілької годин пошукових заходів правоохоронці виявили місцеперебування нападника та втікача. Їх затримали.

Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили,

– вказав Рогачов.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.