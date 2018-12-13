Поліція Австрії звинуватила російських біатлоністів у вживанні допінгу, їм загрожує ув'язнення
Поліція Австрії прийшла до збірної Росії з біатлону, яка перебуває в австрійському Хохфільцені. Правоохоронці підозрюють росіян у вживанні допінгу, за що на території Австрії передбачена кримінальна відповідальність.
Австрійські поліцейські прийшли до збірної Росії ввечері 12 грудня. Вже 13 грудня у Хохфільцені стартує другий етап Кубка світу з біатлону.
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Серед підозрюваних у вживанні допінгу олімпійські чемпіони 2014 року в естафеті Антон Шипулін та Олексій Волков, а також Євген Гаранічев, Олександр Логінов та Ірина Старих. Крім них, в опублікованому переліку значаться колишній головний тренер російської збірної з біатлону Олександр Касперович, лікарі та масажисти збірної Артем Кринцилов, Олександр Селявкін, Євген Шутов та Дмитро Топичканов. Відповідну інформацію оприлюднив російський журналіст Дмитро Губернієв.
"У розташування збірної Росії з біатлону нагрянула австрійська поліція. Перед вами список спортсменів, тренерів, лікарів і масажистів, кому пред'явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил під час чемпіонату світу в Хохфільцені в 2017 році", – написав Губернієв в Instagram.
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Згодом він додав, що у четвер, 13 грудня, зазначені спортсмени та співробітники збірної Росії повинні будуть дати пояснення поліції.
За даними видання ТАСС, жоден обвинувачений не затриманий. При цьому що у Хохфільцені перебувають Гаранічев, Логінов, Старих та Топичканов.
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