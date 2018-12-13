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      Поліція Австрії звинуватила російських біатлоністів у вживанні допінгу, їм загрожує ув'язнення

      534 Читать новость на русском
      Антон Шипулін
      Антон Шипулін / ТАСС

      Поліція Австрії прийшла до збірної Росії з біатлону, яка перебуває в австрійському Хохфільцені. Правоохоронці підозрюють росіян у вживанні допінгу, за що на території Австрії передбачена кримінальна відповідальність.

      Австрійські поліцейські прийшли до збірної Росії ввечері 12 грудня. Вже 13 грудня у Хохфільцені стартує другий етап Кубка світу з біатлону.

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      Серед підозрюваних у вживанні допінгу олімпійські чемпіони 2014 року в естафеті Антон Шипулін та Олексій Волков, а також Євген Гаранічев, Олександр Логінов та Ірина Старих. Крім них, в опублікованому переліку значаться колишній головний тренер російської збірної з біатлону Олександр Касперович, лікарі та масажисти збірної Артем Кринцилов, Олександр Селявкін, Євген Шутов та Дмитро Топичканов. Відповідну інформацію оприлюднив російський журналіст Дмитро Губернієв.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

      Допис, поширений Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

      "У розташування збірної Росії з біатлону нагрянула австрійська поліція. Перед вами список спортсменів, тренерів, лікарів і масажистів, кому пред'явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил під час чемпіонату світу в Хохфільцені в 2017 році", – написав Губернієв в Instagram.

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      Згодом він додав, що у четвер, 13 грудня, зазначені спортсмени та співробітники збірної Росії повинні будуть дати пояснення поліції.

      За даними видання ТАСС, жоден обвинувачений не затриманий. При цьому що у Хохфільцені перебувають Гаранічев, Логінов, Старих та Топичканов.

      Теги: Спорт Новини біатлону Допінг Австрія
      Джерело: 24 Канал
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