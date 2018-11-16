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      Поліція Чехії розпочала кримінальну справу проти сина прем'єра Бабіша

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      Поліція Чехії розпочала кримінальну справу проти сина прем'єра Андрея Бабіша
      Поліція Чехії розпочала кримінальну справу проти сина прем'єра Андрея Бабіша / expres.online

      Поліція Чехії веде розслідування у зв'язку із заявою сина прем'єр-міністра Андрея Бабіша-молодшого про його насильне перевезення до окупованого Криму.

      Про це повідомляє Idnes.

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      Голова крайового поліцейського управління Ян Птачек заявив, що поліція раніше проводила перевірку за заявою Бабіша-молодшого про викрадення, проте не виявила складу злочину.

      Зараз поліція розпочала кримінальну справу за підозрою у вторгненні у іноземну країну.

      Читайте також: Скандал з Андреєм Бабішем: сину прем'єра Чехії загрожує заборона на в'їзд до України та штраф

      Правоохоронці кажуть, що не можуть встановити контакт із сином прем'єра, який мешкає в Швейцарії. Сам прем'єр Андрей Бабіш стверджує, що спілкується з сином і розглядає можливу зустріч з ним.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

      Чому розгорівся скандал з прем'єром Чехії?Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС, Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік психіатра Діти Протопопової насильно відвіз його в анексований Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.

      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Криму Кримінальні новини Скандал з прем'єром Чехії Чехія
      Джерело: 24 Канал
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