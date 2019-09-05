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      Поліція Дніпропетровщини отримала нового голову – Володимира Огурченка

      79 Читать новость на русском
      Володимир Огурченко
      Володимир Огурченко / Пресслужба Нацполіції

      На посаду начальника поліції Дніпропетровської області призначили підполковника поліції Володимира Огурченка. До цього моменту він був начальником Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

      Нового керівника поліції Дніпропетровщини особовому складу 4 вересня представив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

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      На посаді начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції підполковник Огурченко ніс службу з 2014 року. Пройшов шлях від міліціонера патрульно-постової служби до керівника служби внутрішньої безпеки. В органах внутрішніх справ – з 1999 року.

      Огурченко поліція Дніпропетровська область
      Аброськін представив Огурченка особовому складу поліції Дніпропетровщини

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      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра В'ячеслав Аброськін
      Джерело: 24 канал
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