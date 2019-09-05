Поліція Дніпропетровщини отримала нового голову – Володимира Огурченка

На посаду начальника поліції Дніпропетровської області призначили підполковника поліції Володимира Огурченка. До цього моменту він був начальником Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нового керівника поліції Дніпропетровщини особовому складу 4 вересня представив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Читайте також: Кабмін ліквідував економічний департамент Нацполіції На посаді начальника Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції підполковник Огурченко ніс службу з 2014 року. Пройшов шлях від міліціонера патрульно-постової служби до керівника служби внутрішньої безпеки. В органах внутрішніх справ – з 1999 року.

Аброськін представив Огурченка особовому складу поліції Дніпропетровщини