Поліція допитує активістів щодо розгону табору ромів у Києві

Правоохоронці допитують активістів націоналістичної організації С14, які напередодні розігнали ромський табір на Лисій горі у Києві.

Про це написав координатор організації С14 Сергій Мазур у Facebook.

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Був на допиті по ситуації з циганами на Лисій горі. При цьому ні побоїв, ні пошкоджень майна у "постраждалих" немає. Так само як і претензій до них за ср*ч і крадіжки,

– зазначив він.

Також Сергій Мазур додав, що поліція регулярно викликає й інших активістів С14.

Нагадаємо, у Києві на Лисій горі розібрали та спалили табір ромів. Такий "рейд" здійснили члени націоналістичної організації С14.