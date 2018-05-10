Поліція допитує активістів щодо розгону табору ромів у Києві
Правоохоронці допитують активістів націоналістичної організації С14, які напередодні розігнали ромський табір на Лисій горі у Києві.
Про це написав координатор організації С14 Сергій Мазур у Facebook.
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Був на допиті по ситуації з циганами на Лисій горі. При цьому ні побоїв, ні пошкоджень майна у "постраждалих" немає. Так само як і претензій до них за ср*ч і крадіжки,
– зазначив він.
Також Сергій Мазур додав, що поліція регулярно викликає й інших активістів С14.
Нагадаємо, у Києві на Лисій горі розібрали та спалили табір ромів. Такий "рейд" здійснили члени націоналістичної організації С14.
Джерело: 24 Канал
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