Поліція готується до провокацій 9 травня в Києві: у Парк Вічної Слави пустять лише після огляду

Уряд обіцяв, що масові заходи 8 – 9 травня в Україні не проводитимуть. Однак на 9 травня в Києві заплановано проведення акції у Парку Вічної Слави.

Зважаючи, що в цей день можуть бути провокації, до них активно готуються у поліції. Правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантинних обмежень та заборону використання символіки тоталітарних режимів, пообіцяли в поліції Києва.

Варте уваги Сьогодні ворог – путінська Росія: відеоролик Інституту нацпам'яті про Другу світову та Україну

За використання георгіївської (гвардійської) стрічки, відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів, які містять її зображення. Згідно зі ст. 436-1 Кримінального кодексу України, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність – до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Аби не допустити провокацій та порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів. Тому просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже все це потрібно для забезпечення безпеки", – заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Тож у поліції Києва розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не лише поліцейські, а й представники інших профільних служб та відомств. Співробітники ситуаційного центру відслідковуватимуть ситуацію в онлайн-режимі для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій.



Що думають українці про 9 травня / Інфографіка 24 каналу

