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Поліція Каліфорнії затримала чоловіка, якого підозрюють у підпалі в горах на Півдні штату

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У Каліфорнії затримали підозрюваного у підпалі в окрузі Оранж
У Каліфорнії затримали підозрюваного у підпалі в окрузі Оранж / BBC

Працівники поліції Каліфорнії переконані, що саме 51-річний Форест Гордон Кларк винний у одній з пожеж, що спалахнула в горах південної частини штату.

Про це повідомила служба BBC.

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Зазначається, що суд вже обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйона доларів.

У поліції каліфорнійського округу Оранж зауважили, що до підпалу Кларк відправляв повідомлення з погрозами на адресу місцевої пожежної бригади. У повідомленні було написано "Це місце буде спалено".

В ході затримання підозрюваний намагався вирватися і всіляко чинив опір працівникам правоохоронних органів, чим заробив собі звинувачення не лише у підпалі та тероризмі, але й у спротиві правоохоронцям.

Правоохоронці повідомляють, що підпал може бути наслідком багаторічного конфлікту Кларка з сусідами. Про це свідчить те, що вогонь знищив всі 12 будинків, що розташовані навколо будинку чоловіка – крім його власного.

каліфорнія, сша, пожежа
Влада округу зазначила, що внаслідок пожежі винищено щонайменше 3,8 тисячі гектарів лісу

Прес-секретар округу Оранж Сюзан Шредер заявила, що підпалювача обов'язково притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, що на півночі Каліфорнії, у Сполучених Штатах Америки, тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь випалив значно більшу площу, ніж будь-коли раніше. 

Президент США Дональд Трамп віддав розпорядження надати Каліфорнії федеральну допомогу у зв'язку з пожежами. У штаті запроваджено надзвичайний стан.

Теги: Новини США Пожежа
Джерело: 24 Канал
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