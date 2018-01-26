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Поліція Канади вважає, що мільярдер Шерман і його дружина були вбиті

23:36, 26 січня 1296 Читать новость на русском
Вбите подружжя
Вбите подружжя / 24 Канал

Поліція вважає, що канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина Хані були вбиті.

Про це повідомляє AP.

Представник поліції Сьюзан Гомес заявила, що слідчі прийшли до такого висновку після шести тижнів розслідування, але відмовилася обговорювати можливі мотиви вбивць і можливих підозрювани.

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"У нас є достатньо доказів, щоб назвати це подвійним убивством, і що Хані і Баррі Шермани були насправді мішенню", – сказала вона.

Гомес додала, що востаннє їх бачили живими ввечері в середу, 13 грудня. Їх тіла були виявлені вранці в п'ятницю 15 грудня 2017 року.

Теги: Кримінальні новини Поліція Канада
Джерело: 24 Канал
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