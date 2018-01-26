Поліція Канади вважає, що мільярдер Шерман і його дружина були вбиті

Поліція вважає, що канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина Хані були вбиті.

Про це повідомляє AP.

Представник поліції Сьюзан Гомес заявила, що слідчі прийшли до такого висновку після шести тижнів розслідування, але відмовилася обговорювати можливі мотиви вбивць і можливих підозрювани.

Читайте також: Мільярдер з Канади та його дружина загинули моторошною смертю

"У нас є достатньо доказів, щоб назвати це подвійним убивством, і що Хані і Баррі Шермани були насправді мішенню", – сказала вона.

Гомес додала, що востаннє їх бачили живими ввечері в середу, 13 грудня. Їх тіла були виявлені вранці в п'ятницю 15 грудня 2017 року.