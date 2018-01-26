Поліція Канади вважає, що мільярдер Шерман і його дружина були вбиті
23:36, 26 січня 1296 Читать новость на русском
Поліція вважає, що канадський мільярдер Баррі Шерман і його дружина Хані були вбиті.
Про це повідомляє AP.
Представник поліції Сьюзан Гомес заявила, що слідчі прийшли до такого висновку після шести тижнів розслідування, але відмовилася обговорювати можливі мотиви вбивць і можливих підозрювани.
Читайте також: Мільярдер з Канади та його дружина загинули моторошною смертю
"У нас є достатньо доказів, щоб назвати це подвійним убивством, і що Хані і Баррі Шермани були насправді мішенню", – сказала вона.
Гомес додала, що востаннє їх бачили живими ввечері в середу, 13 грудня. Їх тіла були виявлені вранці в п'ятницю 15 грудня 2017 року.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Зорян Шкіряк заворожив мережі відвертими фото29 жовтня 2017 , 20:32
Головні новини 11 серпня: страшна пожежа в Києві, нові деталі у справі Саакашвілі і сніг12 серпня 2017 , 08:00
Прогноз погоди на 16 грудня: сильні опади та штормове попередження накриють Україну16 грудня 2017 , 09:31
Звільнені із полону бойовиків українці розповіли про страшні катування30 липня 2017 , 18:02