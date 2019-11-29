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      Поліція Києва почала активно штрафувати водіїв-порушників: відома причина

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      Поліцейські Києва серйозно взялися за порушників, які їздять смугою для громадського транспорту. Поліція патрулює вулиці столиці ледь не щодня.

      За словами поліцейських, попри заборону багато водіїв порушують правила.

      До теми: Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка

      ► Велика кількість порушників

      Намагаючись проїхати швидше, керманичі найчастіше їдуть за громадським транспортом. Коли бачать поліцейських, намагаються сховатися і влізти в другий ряд. Порушників вистачає. Власники приватних авто виправдовуються, що смугою громадського транспорту об'їздять затори, у яких Київ стоїть постійно.

      В час найбільших заторів однієї бригади патрулю на маршруті не вистачає. На допомогу приїздить підмога. Поки одні інспектори виписують штраф, інші фіксують нові порушення. Водії реагують по-різному. Деякі самі зізнаються, що порушили, інші обурються. Втім і ті, і інші намагаються викрутитися і відбитись від покарання.

      Штрафи

      Виїжджати на смугу громадського транспорту приватним автівкам не можна. Штраф за таке правопорушення складає 510 гривень.

      Більше про штрафи: Нові правила паркування: скільки мільйонів до бюджету принесли штрафи

      ► Що планують

      В київській міській адміністрації кажуть, що одних патрульних для того, щоб дати змогу автобусам та маршруткам змогу нормально пересуватись – недостатньо. Потрібні різні заходи.

      Відпрацювання полос громадського руху. Відпрацювання історії про паркування в заборонених місцях. Відпрацювання евакуаторів, відпрацювання заборони фур. І потім інтелектуальне регулювання світлофорів,
      – наголосив радник Київського міського голови Масим Бахматов.

      Уряд вже в наступному році планує збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. А поки що завантаженість доріг та низька культура водіння окремих керманичів спричиняють затори для мільйонів містян.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Поліція Дороги Новини Києва Авто Штрафи
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