Поліція Києва почала активно штрафувати водіїв-порушників: відома причина

Поліцейські Києва серйозно взялися за порушників, які їздять смугою для громадського транспорту. Поліція патрулює вулиці столиці ледь не щодня.

За словами поліцейських, попри заборону багато водіїв порушують правила.

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► Велика кількість порушників

Намагаючись проїхати швидше, керманичі найчастіше їдуть за громадським транспортом. Коли бачать поліцейських, намагаються сховатися і влізти в другий ряд. Порушників вистачає. Власники приватних авто виправдовуються, що смугою громадського транспорту об'їздять затори, у яких Київ стоїть постійно.

В час найбільших заторів однієї бригади патрулю на маршруті не вистачає. На допомогу приїздить підмога. Поки одні інспектори виписують штраф, інші фіксують нові порушення. Водії реагують по-різному. Деякі самі зізнаються, що порушили, інші обурються. Втім і ті, і інші намагаються викрутитися і відбитись від покарання.

►Штрафи

Виїжджати на смугу громадського транспорту приватним автівкам не можна. Штраф за таке правопорушення складає 510 гривень.

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► Що планують

В київській міській адміністрації кажуть, що одних патрульних для того, щоб дати змогу автобусам та маршруткам змогу нормально пересуватись – недостатньо. Потрібні різні заходи.

Відпрацювання полос громадського руху. Відпрацювання історії про паркування в заборонених місцях. Відпрацювання евакуаторів, відпрацювання заборони фур. І потім інтелектуальне регулювання світлофорів,

– наголосив радник Київського міського голови Масим Бахматов.

Уряд вже в наступному році планує збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. А поки що завантаженість доріг та низька культура водіння окремих керманичів спричиняють затори для мільйонів містян.