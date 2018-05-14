Поліція Києва розслідує жорстоке вбивство 42-річного чоловіка

Правоохоронці розслідують обставини вбивства 42-річного киянина, тіло якого виявили з ножовими пораненнями шиї та голови місцеві мешканці у Солом'янському районі Києва.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП в Києві у Facebook.

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Ввечері 13 травня до поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що прибувши на виклик на вулицю Академіка Білецького, вони констатували смерть чоловіка. На тілі потерпілого було кілька ножових поранень.

На місце події виїхали правоохоронці, слідчо-оперативні групи управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками та експерти.

Встановлено, що потерпілий – 42-річний мешканець Солом’янського району. Напередодні у нього виник раптовий конфлікт з невстановленим чоловіком. У результаті сварки зловмисник наніс опоненту кілька ударів ножем,

– зазначив начальник кримінальної поліції у м. Києві Сергій Борданов.

За фактом вбивства, слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи, яка нанесла потерпілому смертельні ножові поранення.

Відео Національної поліції Києва щодо розслідування вбивства