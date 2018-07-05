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Поліція Києва затримала підозрюваного в жорстокому вбивстві жінки, тіло якої виявили у ліфті

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Поліція Києва затримала підозрюваного в жорстокому вбивстві жінки, тіло якої виявили у ліфті

Працівники поліції затримали 41-річного Олександра Танасійчука, якого розшукували за підозру у жорстокому вбивстві жінки, тіло якої виявили у ліфті будинку.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на свої сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, що у вівторок, 3 липня, в Києві у будинку на проспекті Академіка Глушкова, 41, було знайдено мертву жінку. Тіло знайшли в ліфті на 8 поверсі жителі будинку.

Правоохоронці затримали підозрюваного, якого розшукували за вчинення злочину, у Києво-Святошинському районі міста.

Під час патрулювання території Києво-Святошинського району правоохоронці помітили чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки в Голосіївському районі Києва. Шансів на втечу вже не було, миттєво затриманий,
– йдеться у повідомленні.

Поліція розслідує обставини вбивства жінки.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Жертви Розслідування
Джерело: 24 Канал
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