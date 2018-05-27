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Поліція Києва знайшла зниклого вболівальника із Норвегії

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Поліція Києва знайшла зниклого вболівальника із Норвегії
Поліція Києва знайшла зниклого вболівальника із Норвегії / фото із соцмереж

Іноземного вболівальника, якого розшукували напередодні, знайшли. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння і, аби той прийшов до тями, його до себе додому забрав небайдужий киянин.

Про це Національна поліція повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Поки друзі писали заяву до поліції про зникнення вболівальника із Норвегії, а поліцейські розшукували його за прикметами, той скористався українською гостинністю", — йдеться у повідомлені поліції.

Вболівальника у стані сильного алкогольного сп'яніння киянин знайшов на вулиці Набережно-Корчуватська у Голосіївському районі. Чоловік забрав іноземця додому, аби він прийшов до тями, та повідомив про подію правоохоронцям.

Зазначимо, під час фіналу UEFA Champions League Україну відвідали майже 25 тисяч гостей та уболівальників.
 

 

Теги: Новини Києва Ліга чемпіонів Поліція
Джерело: 24 Канал
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