Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі про згвалтування

Поліція Лас-Вегаса хоче взяти зразок ДНК нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду для розслідування справи про згвалтування.

Зазначається, що правоохоронці виявили зразок ДНК на одязі Кетрні Майорги, яка повідомила про згвалтування її футболістом Роналду у 2009 році. З'ясувалось, що матеріал ДНК не належить жінці.

Читайте також: В інтимному скандалі Кріштіану Роналду з'явилася нова жертва

Поліцейські хочуть зрозуміти, чи збігаються знайдені зразки генетичного матеріалу на сукні Майорги з ДНК португальського футболіста.

Ордер надіслали у судову систему Італії, після його отримання італійські чиновники повинні будуть взяти зразок ДНК у Роналду і відправити його у поліцію Вегаса,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її зґвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Поліція після цього знову розпочала розслідування. Зазначається, що одразу після зґвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram