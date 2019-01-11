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      Поліція Лас-Вегаса видала ордер на отримання ДНК Роналду у справі про згвалтування

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      Кріштіану Роналду
      Кріштіану Роналду

      Поліція Лас-Вегаса хоче взяти зразок ДНК нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду для розслідування справи про згвалтування.

      Зазначається, що правоохоронці виявили зразок ДНК на одязі Кетрні Майорги, яка повідомила про згвалтування її футболістом Роналду у 2009 році. З'ясувалось, що матеріал ДНК не належить жінці.

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      Поліцейські хочуть зрозуміти, чи збігаються знайдені зразки генетичного матеріалу на сукні Майорги з ДНК португальського футболіста.

      Ордер надіслали у судову систему Італії, після його отримання італійські чиновники повинні будуть взяти зразок ДНК у Роналду і відправити його у поліцію Вегаса,
      – йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо, американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її зґвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Поліція після цього знову розпочала розслідування. Зазначається, що одразу після зґвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.

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      Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду
      Джерело: 24 Канал
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