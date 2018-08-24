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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Поліція Лондона затримала чемпіона світу з футболу за водіння у нетверезому стані

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Уго Льоріс
Уго Льоріс

Воротар "Тоттенхема" і збірної Франції Уго Льоріс був затриманий поліцією за водіння в нетверезому стані.

Про інцидент стало відомо вже після прес-конференції головного тренера "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно, через що він ще ніяк не прокоментував цю інформацію.

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Французького гравця зупинила поліція в західній частині Лондона 24 серпня вранці, після чого він був відпущений під солідну заставу. Тепер Льоріс у вівторок, 11 вересня має буде з'явитися суд, де розглядатиметься його справа.

Зазначимо, що у складі збірної Франції Уго Льоріс завоював золото чемпіонату світу, а в серпні вже провів два матчі за "шпор" в чемпіонаті Англії.

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Теги: Новини спорту Новини Франції Футбол
Джерело: 24 Канал
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