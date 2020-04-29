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      Поліція напала на журналіста Кутєпова під час мітингу біля Кабміну: відео

      - Читать новость на русском
      Поліція напала на журналістів Громадського 29 квітня - відео
      Напад поліції на журналістів біля будівлі Кабміну / Скриншот з відео

      Журналіста hromadske Богдана Кутєпова, який вранці 29 квітня працював під будівлею Кабінету Міністрів, побили правоохоронці та зламали його техніку. Це сталось через те, що він "стояв на зеленій зоні".

      Журналіст разом зі співведучим Нікітою Мекензіним стрімив акцію протесту підприємців під Кабміном. Вони вели трансляцію з пагорба в парку напроти будівлі уряду, повідомляє hromadske.

      Дивіться також: Протести підприємців під Кабміном: відбулися сутички з поліцією

      Що відомо про обставини нападу поліцейських на Кутєпова

      • До журналістів підійшли кілька поліцейських підрозділу ТОР і наказали залишити цю територію. Кутєпов пояснив, що має "службову необхідність" знімати з того місця, де найкраще видно протест.
      • Він також запитував працівників поліції, чому вони повинні відійти з цього місця, на що поліцейські сказали: "або забираєш (камеру, – 24 канал), або я зламаю". З цими словами на журналістів напали й виштовхнули з газону. Усе це відбувалось у прямому ефірі.
      • Після цього правоохоронці обурилися тим, що журналіст продовжував знімати, погрожуючи зламати йому камеру. І з цими словами зламали стабілізатор.
      • Прямий ефір журналістам довелось перервати. Вони викликали поліцію, і написали заяву про вчинення злочину.

      Дивіться відео нападу поліції на журналістів 29 квітня:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Медіа Сутички Новини Києва Поліція ЗМІ Журналісти
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