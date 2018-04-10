Поліція оголосила підозру екс-громадянам РФ за організацію онлайн-казино

Нацполіція оголосила підозру організаторам кількох онлайн-казино. Злочинна група складалася з 12 колишніх громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також: У Києві загадково зникають неповнолітні дівчата

Зловмисники найняли близько 80 працівників для організації та проведення азартних ігор у мережі. Поліція провела п’ятнадцять обшуків і оголосила про підозру вже двом організаторам незаконного бізнесу. Також було ліквідовано вісім сайтів онлайн-казино.

Цікаво, що незаконні веб-ресурси були орієнтовані на споживачів з країн СНД, мовиться у повідомленні Нацполіції. Тобто, при спробі зайти на веб-ресурс з ІP, розташованого в Україні, користувачу пропонували звернутись до служби підтримки сайту.

Водночас, служба підтримки пропонує використати спеціальні програми із заміни ІР-адреси, щоб анонімно і вільно відвідувати сторінки.

Додамо, що схема введення-виведення грошей під час гри була побудована лише з використанням російських банківських установ та платіжних систем.

Оперативники з кіберполіції встановили, що протягом 2010-2012 років група громадян Російської Федерації організували на території Росії бізнес з надання гральних послуг у мережі Інтернет. Пізніше, вони втекли з Росії в Україну у зв’язку з переслідуванням з боку правоохоронних органів РФ за організацію забороненого бізнесу. У 2013 році на території України вони організували аналогічний бізнес. Деякі з них пізніше оформили громадянство України. Законність отримання ними українського громадянства наразі перевіряють правоохоронці,

– пише Національна поліція.

Читайте також: У Нацполіції спростять вимоги до кандидатів під час відбору на службу

Поліція встановила всіх учасників злочинної групи. Ними виявилися громадяни віком від 28 до 34 років. До Дарницького районного суду м. Києва направлені клопотання про обрання їм міри запобіжного заходу – застава в один мільйон гривень.