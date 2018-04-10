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Поліція оголосила підозру екс-громадянам РФ за організацію онлайн-казино

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Поліція висловила підозру організаторам кількох онлайн-казино
Поліція висловила підозру організаторам кількох онлайн-казино / Нацполіція

Нацполіція оголосила підозру організаторам кількох онлайн-казино. Злочинна група складалася з 12 колишніх громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Зловмисники найняли близько 80 працівників для організації та проведення азартних ігор у мережі. Поліція провела п’ятнадцять обшуків і оголосила про підозру вже двом організаторам незаконного бізнесу. Також було ліквідовано вісім сайтів онлайн-казино.

Цікаво, що незаконні веб-ресурси були орієнтовані на споживачів з країн СНД, мовиться у повідомленні Нацполіції. Тобто, при спробі зайти на веб-ресурс з ІP, розташованого в Україні, користувачу пропонували звернутись до служби підтримки сайту.

Водночас, служба підтримки пропонує використати спеціальні програми із заміни ІР-адреси, щоб анонімно і вільно відвідувати сторінки.

Додамо, що схема введення-виведення грошей під час гри була побудована лише з використанням російських банківських установ та платіжних систем.

Оперативники з кіберполіції встановили, що протягом 2010-2012 років група громадян Російської Федерації організували на території Росії бізнес з надання гральних послуг у мережі Інтернет. Пізніше, вони втекли з Росії в Україну у зв’язку з переслідуванням з боку правоохоронних органів РФ за організацію забороненого бізнесу. У 2013 році на території України вони організували аналогічний бізнес. Деякі з них пізніше оформили громадянство України. Законність отримання ними українського громадянства наразі перевіряють правоохоронці,
– пише Національна поліція.

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Поліція встановила всіх учасників злочинної групи. Ними виявилися громадяни віком від 28 до 34 років. До Дарницького районного суду м. Києва направлені клопотання про обрання їм міри запобіжного заходу – застава в один мільйон гривень.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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