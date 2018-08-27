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Поліція оголосила у розшук Вадима Тітушка

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Вадим Тітушко
Вадим Тітушко / Фото з соцмереж

Правоохоронці оголосили в розшук Вадима Тітушка за скоєння тяжких злочинів на території Київської області.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

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За його словами, Тітушко 1993 року народження підозрюється у скоєнні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування.

"Тітушко, чоловік, прізвище якого стало загальною назвою і символізує провокаторів-зрадників, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київської області", – сказав  Аброськін.

Нагадаємо, захист постраждалих на мітингу 18 травня журналістки Ольги Сніцарчук та фотографа Влада Соделя вимагають від Вадима Тітушка відшкодування матеріальної та моральної шкоди у розмірі 22940 гривень.

Як відомо, 18 травня 2013 року у центрі Києва побили журналістів, які знімали бійку свободівців та чоловіків спортивної статури.

Згодом завдяки зйомкам на любительські камери вдалося встановити, що головним "бойовиком" був Вадим Тітушко. Суд його затримав, однак згодом відпустив під заставу.

Теги: Новини України Новини політики Тітушки Поліція В'ячеслав Аброськін
Джерело: 24 Канал
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