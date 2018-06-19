Поліція під Кабміном затримала чоловіка з величезним арсеналом зброї: фото

У вівторок, 18 червня, правоохоронці виявили у чоловіка, який йшов центром Києва, цілий арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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За словами очевидців, хлопець йшов вулицею Садовою біля будівлі уряду та кричав: "Крим наш".

"Весь цей арсенал, що на фото, ніс на собі хлопчина… Попередньо - набої холості, а всі інше схоже на справжнє", – пише видання.

На місці працює слідчо-оперативна група.