Поліція під Кабміном затримала чоловіка з величезним арсеналом зброї: фото
У вівторок, 18 червня, правоохоронці виявили у чоловіка, який йшов центром Києва, цілий арсенал зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
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За словами очевидців, хлопець йшов вулицею Садовою біля будівлі уряду та кричав: "Крим наш".
"Весь цей арсенал, що на фото, ніс на собі хлопчина… Попередньо - набої холості, а всі інше схоже на справжнє", – пише видання.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Джерело: 24 Канал
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