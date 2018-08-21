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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поліція підтвердила, що стрілець з-під мерії Харкова вбив свою дружину: деталі про зловмисника

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Поліція підтвердила, що стрілець з-під мерії Харкова вбив свою дружину
Поліція підтвердила, що стрілець з-під мерії Харкова вбив свою дружину / Ілюстративне фото

Чоловік, який 20 серпня влаштував стрілянину під Харківською міською радою і вбив поліцейського, перед цим вбив свою дружину. У момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це на брифінгу розповів голова поліції Харківщини Олег Бех, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що у Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який 20 серпня влаштував стрілянину в міській раді та був ліквідований правоохоронцями. На тілі жінки були множинні вогнепальні поранення в руки, шию та обличчя.

Джерела у правоохоронних органах повідомляли, що у вбивстві цієї жінки обґрунтовано підозрюється її чоловік, який після скоєння цього злочину вирушив у центр Харкова.

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Олександр Поляков, 1971 року народження. Ми розуміємо, що під впливом алкогольних напоїв, стресу, він застрелив дружину. На місці знайдено гільзи, що збігаються з тими, що були знайдені в міськраді,
– розповів головний поліцейський Харківщини.

Він також розповів, що зловмисник був військовослужбовцем, раніше не судимий. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію, чи служив чоловік у "гарячих точках", і чи був він снайпером.

"Знайдений військовий квиток, ніс службу ще за радянської влади. Де саме – встановлюємо", – уточнив Бех.

Він додав, що за словами сусідів, сім'я Полякова була нормальною, не сварилася, "про Олександра кажуть, що був замкнутим".

Нагадаємо, 20 серпня ввечері невідомий озброєний чоловік намагався увірватися до міськради Харкова. Коли на місце прибули поліцейські, чоловік відкрив по них вогонь і поранив 1 правоохоронця, внаслідок чого той помер. Ще 1 поранений поліцейський перебуває у стабільному важкому стані. Стрільця ліквідували.

Теги: Новини України Поліція Жертви Стрілянина поблизу мерії Харкова Новини Харкова Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 Канал
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