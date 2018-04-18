Поліція посилено охоронятиме центр Києва

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, через проведення масових заходів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

У зв'язку із запланованими акціями, участь у яких візьме велика кількість громадян, поліція посилила заходи безпеки в центральній частині Києва,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомляється, правопорядок в урядовому кварталі Києва забезпечуватимуть близько 200 правоохоронців.

В цілому ж, ситуацію у центрі столиці контролюватимуть посилені наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України.

"Правоохоронці звертаються до учасників акцій дотримуватися вимог чинного законодавства та не створювати конфліктних ситуацій", – наголосили у прес-службі відомства.

Нагадаємо, навесні правоохоронці переходять на посилений варіант несення служби оскільки в кінці квітня та на початку травня по всій Україні очікується проведення великої кількості масових заходів.