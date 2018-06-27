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22:53, 26 червня
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Поліція повинна зробити все, аби захистити ромів по всій території країни, – глава Нацполіції

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Глава Нацполіції Сергій Князєв
Глава Нацполіції Сергій Князєв / Фото прес-служби поліції

В Україні поліція проведе комплекс превентивних профілактичних заходів з метою недопущення нападів на ромів.

Про це під час селекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв.

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За його словами, поліція повинна зробити все, аби захистити ромів по всій території країни. Відтак, співробітники поліції превенції, кримінальної поліції, патрульні проведуть низку заходів для встановлення місць проживання та тимчасового перебування осіб ромської національності, а також їх транзит по державі.

"Ми повинні забезпечити їх безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція не прозвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлено та локалізовано", – заявив Сергій Князєв.

Нагадаємо, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані.

Нападників затримали правоохоронці. Суд взяв під варту 8 зловмисників, яким загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Теги: Новини України Роми Сергій Князєв Поліція
Джерело: 24 Канал
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