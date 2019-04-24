Поліція принесла на брифінг 300 кілограмів героїну

Національна поліція затримала 5 громадян Туреччини та одного азербайджанця за причетність до контрабанди наркотиків у країни Європейського Союзу. Поліцейські вирішили принести на брифінг 300 кілограмів героїну, вилученого у ймовірних наркоторговців.

Перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін зазначив, що орієнтована вартість наркотиків 25 мільйонів доларів.

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Зловмисники орендували у Києві маєток, де зберігали товар. Правоохоронці стверджують, що його доставили досить давно, однак після попередньої "вдало проведеної спеціальної операції" злочинці вирішили зробити паузу.

Начальник департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко зазначив, що поліція затримала ще одну міжнародну злоччину групу. Наймолодшим серед затриманих є 28-річний громадянин Азербайджану, інші підозрювані – "досвідчені наркоторговці" віком від 55 до 60 років.



Поліція принесла на брифінг 300 кілограм героїну//Фото: Фото з Facebook-сторінки Артема Шевченка

Як працювали наркоторговці? Поліція стверджує, що злочинці постачали героїн у країни ЄС, Німеччину, Нідерланди, Італію, Іспанію. Вони використовували для транзиту Україну, де їх приваблювало зручне географічне розташування, розвинена інфраструктура та наявність портів. Під час транспортування наркотики ховали або у фруктах і овочах, або у спеціально обладнаних відділеннях вантажівок.

Поліцейські знають, кому належить вилучений товар, однак розголошувати цю інформацію вони не стали. Наразі тривають слідчі дії.

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