Поліція прийшла з обшуками до нардепа Журжія
09:45, сьогодні 1075 Читать новость на русском
Вранці 7 лютого, до будинку нардепа від "Самопомочі" Андрія Журжія в Бориспільському районі приїхали дві машини поліції.
Про це повідомив сам нардеп.
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З поліцейськими були також поняті. Щоправда у цей момент депутата в будинку не було. Тож правоохоронці пред’явили його сусіду постанову про обшук з ім’ям.
При цьому вже о 8 правоохоронці повідомили, що "зробили важливий дзвінок і все скасували".
Джерело: 24 Канал
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