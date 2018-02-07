Поліція прийшла з обшуками до нардепа Журжія

Вранці 7 лютого, до будинку нардепа від "Самопомочі" Андрія Журжія в Бориспільському районі приїхали дві машини поліції.

Про це повідомив сам нардеп.

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З поліцейськими були також поняті. Щоправда у цей момент депутата в будинку не було. Тож правоохоронці пред’явили його сусіду постанову про обшук з ім’ям.

При цьому вже о 8 правоохоронці повідомили, що "зробили важливий дзвінок і все скасували".