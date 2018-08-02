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Поліція прокоментувала неадекватну поведінку слідчої, яка скоїла ДТП і показала білизну

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Відео із п'яною патрульною із Одеси, яка показує білизну, розірвало інтернет. Та не було б так смішно, якби не було так сумно. Адже патрульні, які б мали бути взірцем для інших водіїв, самі стають антигероями. От, зокрема, ця "правоохоронниця" напилась, показала спіднє й влаштувала ДТП.

Увечері 31 липня на своєму Nissan одеська слідча Жук Наталія Маришева в'їхала у припарковану на вулиці машину. Зупинилась за кількадесят метрів і замкнулась із середини. 

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Щоправда, згодом передумала, відчинила вікно і почала зухвало спілкуватись з оточуючими. У тому, що жінка була напідпитку, не було сумнівів. Втім, проходити тест на драгері на місці ДТП Маришева відмовилась. Його їй зробили примусово. І саме тут Маришева прославилась на всю країну, показавши білизну. А тест показав десятикратне перевищення алкоголю в крові – майже два з половиною проміле замість дозволених двох десятих.

За п'яну слідчу одразу ж взялися її колеги у поліції. Щоправда, випадок з білизною оминули, каратимуть за водіння у нетверезому стані.

"Є факт того, що співробітник поліції керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, це не припустимо, якщо це підтверджується, його буде звільнено з лав поліції. Всі інші обставини – чому, ви розумієте, всі ми люди, є жінка, в неї може трапилась якась трагедія життєва, може навпаки якесь щастя, це все нас не цікавить. Нас цікавить факт – є факт керування в алкогольному сп’янінні – до побачення!", – зазначив радник начальника голови Нацполіції Одещини Руслан Форостяк.

Поліцейські антигероями стають не вперше. П'ятеро львівських патрульних залишились без роботи через п'яну бійку в нічному клубі. У той час вони були не на службі, але коли зав’язалася словесна перепалка, почали розмахувати посвідченнями. А в Києві один патрульний вирішив підзаробити, він викрав з місця ДТП шолом і рукавички мотоцикліста. А за кілька тижнів у робочий час намагався продати їх в інтернеті за півтори тисячі гривень.

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А в Одесі, за 2 роки патрульних двічі ловили на тому, що вони на службових машинах брали участь у незаконних вуличних перегонах. В обох випадках винуватців одразу ж вирахували, за службовими номерами автівок, які чітко видно на відео. Патрульних одразу ж звільнили. 

Теги: Новини України Поліція ДТП за участю поліції Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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