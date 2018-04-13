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Поліція прокоментувала обстріл з гранатомета у Києві

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Як повідомили у прес-службі поліції Києва близько 2:00 12 квітня на вулиці Суворова було обстріляно будівлю, в якій розміщується ресторан і відділ продажу одного із забудовників. За словами правоохоронців, неподалік місця інциденту було знайдено тубус від гранатомета зі знищеними номерами. Крім того, поліцейські вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу.

Раніше сайт "24" повідомляв, що уночі проти 13 квітня у Києві невідомі з гранатомета обстріляли будівлю "Київміськбуду".

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Цю інформацію підтвердили у поліції Києва та повідомили, що потерпілих унаслідок інциденту немає.

Зазначається, правоохоронці отримали повідомлення про те, що люди чули звук, схожий на вибух, відтак на виклик було направлено наряди патрульних, слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Під час огляду було виявлено, що пошкоджено будівлю, у якій розміщується ресторан і відділ продажу одного із забудовників. Неподалік місця події, через дорогу, виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами. Поліцейські відпрацювали прилеглу територію та вилучили запис із відеореєстратора, на якому зафіксовано момент пострілу, а також рештки вибухового пристрою, що відправлять на експертизу,
– мовиться у дописі.

Додамо, що після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

Нагадаємо, уночі проти 8 березня у центрі Києва невідомі здійснили постріл з гранатомету у приміщення ресторану "Лео", внаслідок чого у сусідніх будинках повилітали вікна та у приміщення самого закладу громадського харчування сталося займання.

Теги: Новини України Новини Києва Зброя Кримінальні новини Поліція Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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