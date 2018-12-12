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      Поліція провела обшуки в ПСЖ

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      У штаб-квартирі ПСЖ пройшли обшуки
      У штаб-квартирі ПСЖ пройшли обшуки / Getty Images

      Французька поліція провела обшуки в штаб-квартирі клубу ПСЖ.

      Прокуратура Парижа санкціонувала їх у рамках розслідування про расову дискримінацію у молодіжній академії.

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      Обшуки пройшли 5 грудня, але стало відомо про них тільки зараз.

      "Це стандартна процедура при проведенні таких розслідувань", – цитує представника клубу Goal.

      Відзначимо, що приводом для обшуків стала інформація від Football Leaks. Згідно з нею, за період з 2013-го до осені 2018 року скаути молодіжних академій ПСЖ в обов'язковому порядку вказували расу потенційного новачка клубу. Основних опцій було декілька: француз, північноафриканець, уродженець West-Індії та африканець.

      Нагадаємо, що ПСЖ можуть виключити з Ліги чемпіонів за порушення правил фінансового фейр-плей.

      Теги: Спорт Футбол ПСЖ
      Джерело: 24 Канал
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