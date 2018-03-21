Національна поліція протягом 20 березня провела затримання проходили в Одесі, Черкаській, Житомирській та Сумській областях. Посадовці отримали понад 80 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України.

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"Правоохоронці викрили у хабарництві сільського голову та директора коледжу на Черкащині, начальника районного сектору ГУ ДМС України у Житомирській області, головного спеціаліста Київської районної адміністрації міста Одеси та головного державного інспектора Держпродспоживслужби в Сумській області", – йдеться у повідомленні.



Поліція також зазначає, що голову села Умані затримали на "гарячому", під час отримання неправомірної вигоди на суму 28 тисяч гривень. Ці кошти він отримав за надання в оренду приміщення за заниженою орендною платою.



Затримали директора коледжу, голова тендерного комітету одержав від нього 20 тисяч гривень за безперешкодне перерахування коштів за постачання товарів до навчального закладу.



На Сумщині викрили у хабарництві головного державного інспектора обласного управління Держпродспоживслужби. Фігурант організував злочинну "схему" видачі посвідчень водія без складання відповідних іспитів. Його затримали під час отримання останньої частини хабара, загалом за права без складання іспиту йому заплатили 23 тисячі гривень.



Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України



Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України



В Одесі посадовець Київської райадміністрації отримав від приватного підприємця 8 тисяч гривень "подяки" за непритягнення його до адміністративної відповідальності за порушення норм у сфері доброустрою території.



Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України



Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України



Начальник районного сектору ГУ ДМС України у Житомирській області за певну винагороду прискорював процедуру видачі біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Так, за видачу одного такого паспорту керівник сектору вимагав 4 300 гривень хабара.



Поліція провела затримання посадовців у кількох містах України



Правоохоронці хзатримали всіх 5 високопосадовців, вони отримали понад 83 тисячі гривень. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років.

До слова, в Одесі затримали слідчого одного з райвідділів поліції. Він систематично вимагав гроші від підозрюваних у кримінальних провадженнях за пом'якшувальну перекваліфікацію їх справ.