Поліція розібрала одну зі сцен Порошенка на "Олімпійському": відео

Правоохоронці розібрали одну зі сцен, яку змонтував штаб кандидата у президенти України Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" перед дебатами.

Ця сцена була додатковою до основної сцени кандидата і – її розташували на половині штабу Петра Порошенка ближче до центру поля, повідомляє Укрінформ.

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Штаби обох кандидатів поділили стадіон на свої половини та домовились про дві сцени на дебатах 19 квітня – по одній для кожного.

Однак команда Петра Порошенка змонтувала ще одну сцену. У штабі Порошенка пропонували, аби кандидати вийшли на неї і цим наблизили дебати до дискусії, а не шоу. Саме цю сцену демонтувала поліція.

Зазначимо, аби уникнути конфліктів та провокацій, прибічників обох кандидатів у президенти під час їхніх дебатів на НСК "Олімпійський" планують розділити. Так, під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня потенційні виборці чинного президента України Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського не зможуть безпосередньо контактувати.

Коли стартують дебати між Порошенком і Зеленським?Дебати розпочнуться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Проте людей почнуть впускати на стадіон раніше – з 16:00. Для входу на стадіон треба мати роздруковані квитки-запрошення та документи, що засвідчують особу. Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин.



