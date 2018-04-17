Поліція розпочала зачистку площі з протестувальниками у Єревані: є постраждалі
У столиці Вірменії Єревані поліція оточила демонстрантів і почала зачистку району. Повідомляється про зіткнення та перших постраждалих.
Зіткнення відбуваються на перехресті вулиці Туманяна та проспекту Маштоца, передає "Інтерфакс-Україна". До цього поліція розпочала зачистку площі Франції поруч від демонстрантів які незгідні з призначенням Сержа Саргсяна на посаду прем’єр-міністра країни.
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Поліцейські великими групами оточили територію, після чого розпочалися зіткнення. За попередніми даним, є постраждалі.
Поліція також розібрала "наметове містечко", звільнила проїжджу частину від штучно створених барикад.
Джерело: 24 Канал
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