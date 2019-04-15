Поліція, швидка і "антихристи": віряни ПЦУ і УПЦ МП побилися за церкву на Рівненщині

Довелося викликати і поліцію, і швидку: бурхливий конфлікт між громадами Православної церкви України та Української православної церкви (так себе офіційно називає УПЦ Московського патріархату) у селі на Рівненщині розгорівся в неділю, 14 квітня.

У дворі церкви (храм святих Косми та Дем'яна) села Розваж Острозького району Рівненської області відбувалися богослужіння двох громад – поруч і водночас. Згодом між вірянами почалися сутички. Про це написав відділ комунікації поліції Рівненської області.

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Когось вдарили, когось штовхали, комусь стало погано – скарг до поліції, яку незабаром викликали на місце інциденту, було багато. Але заяву написала тільки одна дівчина – 16-річна місцева мешканка – "про завдання тілесних ушкоджень".



Громади ПЦУ і УПЦ МП прийшли на богослужіння одночасно

Приїхала також і "швидка", медики надавали допомогу чоловікові.



Медики надавали допомогу чоловікові, якому стало погано

На відео, відзнятому очевидцями, помітно, що поліція у бійку не втручається.



Поліцейські спершу відвертали очі і не втручалися у конфлікт

Коли на поліцейських наводили об'єктив камер, ті відвертали очі. Люди тим часом штовхалися і гучно лаялися.



Люди агресивно штовхалися, навіть попри те, що за якийсь час втрутилися поліцейські

Лунали слова "пусти мене, я хвора", "ану стукни мене, мені байдуже", "зараз як плюну в тебе", "ти чого ліз до людей, тут люди молилися", "не штовхай, це ж дитина", "безсовісні", "антихристи" тощо.



Від агресивних дій могли постраждати навіть священнослужителі, але цього вдалося уникнути

Дивіться відео, опубліковане, до слова, "інформаційно-просвітницьким відділом УПЦ" (котрий МП):

Поліцейські наразі з'ясовують обставини події, а також забезпечують порядок біля будівлі храму.



Зрештою, поліція таки взялася охороняти будівлю храму

В УПЦ МП вважають, що прихильники ПЦУ захопили храм у насильницький спосіб. Громада ПЦУ запевняє: 10 березня в селі Розваж відбулися збори, під час яких парафіяни місцевої церкви одноголосно вирішили приєднатися до Православної церкви України.

Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України – у матеріалі 24 каналу

У поліції пояснили: 10 березня збори відвідали 200 місцевих жителів. Незначна кількість прихильників УПЦ МП на чолі зі священиком реєструватися відмовилися, а перед голосуванням взагалі залишили залу зборів.

Як створювали Православну церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій Української православної церкви (Московського патріархату).

Після перипетій і завершення конфлікту 14 квітня офіційно зареєстрована громада Православної церкви України села Розваж таки відправила першу в історії храму службу українською мовою.