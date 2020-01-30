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      Поліція спростить розгляд справ по ДТП з 1 лютого

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      Поліція спростить розгляд справ по ДТП з 1.02.2020 / autoua.net

      Нацполіція з 1 лютого спростить процедуру розгляду справ по дорожньо-транспортних пригодах. Всі аварії без постраждалих передаватимуть на розгляд патрульної поліції.

      "Ми позбавляємося від бюрократичних перешкод і спрощуємо процедуру розгляду матеріалів по ДТП. З 1 лютого в Києві всі повідомлення про ДТП без постраждалих будуть передаватися безпосередньо в управління патрульної поліції для реєстрації та організації реагування", – заявив голова Нацполіції Ігор Клименко на підсумковій нараді відомства.

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      Зауважимо, що у 2019 році в Україні сталося 160 тисяч ДТП, в яких загинули до 4 тисяч людей, ще 36 тисяч – зазнали травм. При цьому аварії також завдали збитку українській економіці на 70 мільярдів гривень.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Транспорт Авто Поліція Ігор Клименко Новини Києва Аварії та ДТП
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