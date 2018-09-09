Поліція спростувала інформацію про загибель третьої людини внаслідок ДТП на фонтані у Одесі

У результаті смертельної аварії на 6-й станції Фонтану в Одесі загинули не три особи, як повідомлялося раніше, а дві. Чоловік, який вважався мертвим, перебуває у реанімації.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми, перед цим зачепивши ще кілька осіб на пішохідному переході.

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"Водій автомобіля BMW виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофору та припустився зіткнення з автомобілем Skoda. Після інциденту автівки відкинуло за межі проїзної частини на тротуар, де перебували в цей час пішоходи", – розповідають у поліції.



Наслідки смертельної ДТП у Одесі

Спочатку повідомлялося, що у результаті три людини загинули: дві на місці та один дорогою до лікарні, щоправда потім ЗМІ цю інформацію спростували.

Правоохоронці, зі свого боку, говорять про двох жертв і чотирьох потерпілих.

Встановлено, що було травмовано, зокрема, 31-річну пасажирку автомобіля BMW. Двоє перехожих загинули – ними виявилися одеситка, 1962 року народження, та 52-річний чоловік. Щодо третьої особи, яка нібито померла в кареті швидкої допомоги, інформація не підтвердилася. Наразі вказаний чоловік перебуває в реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста,

– додають у поліції.



Серед потерпілих є і 31-річна пасажирка BMW

Нагадаємо, за фактом аварії на Фонтанській дорозі поліція затримала імовірного винуватця – водія BMW, яким виявився 27-річний одесит Олег Семиренко. За словами очевидців, з місця інциденту він намагався утекти та від нього було чути запах алкоголю.