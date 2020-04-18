Поліція та Нацгвардія чергують біля 179 київських храмів
Співробітники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок біля 179 київських храмів.
При цьому завдання правоохоронців – не лише забезпечити правопорядок, але й контролювати дотримання вірянами карантинних обмежень, повідомили у столичній поліції.
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Поліцейські охоронятимуть порядок біля київських храмів / фото Нацполіції
"Правоохоронці активно проводитимуть із громадянами превентивну роботу з метою дотримання ними правил протидії поширенню коронавірусу. У разі необхідності поліцейські, відповідно до законодавства та у межах службових повноважень, притягатимуть правопорушників до відповідальності, у тому числі й за порушення протиепідемічних заборон", – заявив тимчасово виконувач обов’язків начальника ГУНП у Києві Олександр Пивовар.
Відзначимо, що поліція відкрила справу через порушення карантинних обмежень під час богослужіння в церкві в Дніпрі.
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