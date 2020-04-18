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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Поліція та Нацгвардія чергують біля 179 київських храмів

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      Поліцейські під час охорони порядку під церковою в Києві / Нацполіція

      Співробітники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок біля 179 київських храмів.

      При цьому завдання правоохоронців – не лише забезпечити правопорядок, але й контролювати дотримання вірянами карантинних обмежень, повідомили у столичній поліції.

      До слова В українських містах посилили карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть


      Поліцейські охоронятимуть порядок біля київських храмів / фото Нацполіції

      "Правоохоронці активно проводитимуть із громадянами превентивну роботу з метою дотримання ними правил протидії поширенню коронавірусу. У разі необхідності поліцейські, відповідно до законодавства та у межах службових повноважень, притягатимуть правопорушників до відповідальності, у тому числі й за порушення протиепідемічних заборон", – заявив тимчасово виконувач обов’язків начальника ГУНП у Києві Олександр Пивовар.

      Відзначимо, що поліція відкрила справу через порушення карантинних обмежень під час богослужіння в церкві в Дніпрі.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Великдень Новини України Поліція Новини Києва
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