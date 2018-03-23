Поліція та Нацгвардія заблокувала "Національний корпус" у центрі Києві

У Києві на території заводу АТЕК, що розташовується на проспекті Перемоги, 83, у приміщенні центрального штабу політичної партії "Національний Корпус" тривають слідчі дії.

Про це розповів керівник штабу політичної сили Родіон Кудряшов, передає УНІАН.

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Хаб, вільне приміщення, дозвільне приміщення для роботи громадської організації цивільного корпусу "Азов" і зборів інших громадських організацій, які перебувають у азовскому русі та співпрацюють з азовським рухом, були сьогодні заблокованими. Робота в нас не розпочалася, правоохоронні органи зламали всі абсолютно двері, які були в приміщенні,

– наголосив він.

За його словами, на території АТЕКу є понад 150 людей, колишнього"Беркуту", та більше ніж 200 осіб у цивільному та у поліцейському одязі, які виконують тут якісь слідчі дії.

"Пояснень жодних не дають. Всі з автоматами", – додав Кудряшов.

Додамо, що на офіційній сторінці у Facebook "Національного корпусу" зазначається, що на території АТЕКу проходять слідчі дії саме у центральному штабі політичної партії.

Крім того, активісти публікують відео з місця подій і стверджують, поліція вже увірвалася до приміщення хабу Національного Корпусу, а на підтримку їм приїхала Нацгвардія.

Речник Національної поліції України Ярослав Тракало своєю чергою підтвердив, що на території заводу АТЕК поліція проводить слідчі дії.

"Головне слідче управління Національної поліції, Департамент захисту економіки та Департамент внутрішньої безпеки, проводять слідчі дії на підставі санкції суду", – зазначив він , уточнивши, що детальна інформація щодо цієї події буде найближчим часом.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомляє, засновника і командир "Грузинського національного Легіону" Мамука Мамулашвілі, відбувається рейдерське захоплення території АТЕКу, де розташовується база Нацкопусу.

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"У полоні у окупаційних сил Росії в центрі України в Києві виявилися бійці Грузинського Легіону, громадяни США, Грузії, Великобританії ,Німеччини. Професійні військові, що приїхали воювати за Україну, пов'язані "Беркутом" лежать на снігу!" – переконує військовий.

За словами членів Нацкорпусу, блокада почалася після заяви лідера "Нацкорпуса" Андрія Білецького щодо суду над Надією Савченко. Зокрема, він назвав її арешт "політичним цирком" і засумнівався у версії слідства, передають "Вести".

Також "Національний корпус" веде кампанію проти миколаївського губернатора Олексія Савченко через самогубство льотчика Владислава Волошина. Вони планують протести проти нього на 29 березня.