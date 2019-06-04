Поліція вбиває, Аваков прикриває: сутички спалахнули у Переславі-Хмельницькому, де вбили дитину

У Переяславі-Хмельницькому влаштували акцію протесту через вбивство п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова, в якому підозрюють поліцейських. Протест обурених людей переріс у сутички з правоохоронцями. Зауважимо, що 4 червня з візитом у місті перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Кількасот мітингувальників вимагають покарати винних вбивстві дитини, реформувати поліцію та відправити у відставку Авакова.

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Правоохоронці зі щитами оточили будівлю відділку, а активісти, серед яких зокрема праворадикали С14, почали жбурляти в них каміння та димові шашки. Активісти також запалили фаєри та підривали петарди. При цьому мітингувальники скандують: "Поліція вбила Тлявова Кирила" і "Поліція вбиває, Аваков покриває".

В якийсь момент у поліції "здали нерви" від того, що активісти почали писати на стінах відділення, і правоохоронці застосували силу, повідомила Facebook-користувачка Ольга Худецька. Коли хтось підходив близько, поліцейські застосовували газові балончики.

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Дивіться відео з місця сутичок у Переяславі-Хмельницькому:

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До мітингувальників вийшов виконувач обов’язків голови поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він висловив співчуття у зв’язку з загибеллю дитини, на що отримав обурені вигуки протестувальників. На запитання про те, чому на місці злочину не проводять слідчих дій, Нєбитов сказав, що це питання треба ставити Державному бюро розслідувань. Адже саме ДБР займається справою, оскільки до злочину причетні правоохоронці.

Дивіться відеокоментар в. о. голови поліції Київщини Андрія Нєбитова (відео The Insider):

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова? 31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років вязниці. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.

Вбивство 5-річного хлопчика: дивіться відео про все, що відомо