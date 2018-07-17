Поліція відкрила кримінальне провадження проти блогерів, які влізли на танковий склад у Харкові

17 липня правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти харківських блогерів, які проникли на танковий склад Збройних сил України. Їх обвинувачують за статтею Кримінального кодексу України про незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Харківській області.

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17 липня встановлено, що невідомі особи незаконно проникли на територію одного з харківських підприємств, де здійснювали несанкціоновану відеозйомку, яку в подальшому було розміщено в соціальних мережах,

– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі слідство встановлює усі обставини події та осіб, причетних до неї. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, 15 липня на YouTube з’явилося відео, на якому місцеві блогери зняли танковий склад Збройних Сил України, у якому знаходилися сотні списаних і десяток нових танків. За весь час, поки блогери бродили по території складу, вони не побачили жодної людини — їм не було надано жодної протидії.