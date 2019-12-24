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      Поліція відкрила справу через можливі погрози журналістам на суді по Кузьменко

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      За можливі погрози журналістам на суді по Кузьменко взялася поліція / 5.ua

      До правоохоронців звернулися троє журналістів, які поскаржилися на погрози під час засідання апеляційного суду у справі Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета. Через звернення поліція відкрила кримінальну справу.

      Слідчі кваліфікують подію, як погрозу або насильство щодо журналістів, повідомляє поліція Києва.

      До слова: Суд залишив Кузьменко під вартою: апеляцію адвокатів відхилено

      Стаття, за якою кваліфікують справу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

      Голова поліції Ігор Клименко наголосив, що будь-які погрози журналістам є неприпустимими. За його словами, поліція негайно реагуватиме на такі факти.

      Ми живемо в демократичній країні, де не може бути утисків свободи слова. Наше завдання – гарантування безпеки журналістів та доступ громадян до інформації. Тому всім фактам застосування сили та перешкоджання професійній діяльності представників ЗМІ приділяється посилена увага,
      – заявив Клименко.

      Резюмуючи, він підкреслив, що їід розслідування цих злочинів перебуває на контролі керівників територіальних підрозділів.

      Що відомо про можливі погрози журналістам на суді

      Під час слухань активісти влаштували "теплий" прийом представникам партії скандального журналіста Анатолія Шарія – Антоніні Бєлоглазовій і Володимиру Александровичу, які перебували там як журналісти.

      Активісти спробували вивести Бєлоглазову з зали та навіть покликали поліцію. Проте, як помітно на відео, силу ніхто до неї не застосовував і вона далі продовжила стежити за слуханням справи Кузьменко.

      Інцидент з Бєлоглазовою та журналістами: дивіться відео

      Згодом відбувся ще один інцидент, щоправда вже за участю ще одного так званого "журналіста" Володимира Александровича. Активісти зловили його під будівлею суду та звинуватили у брехні.

      Також представника Шарія намагалися облити сечею. Опісля між ними відбулося спілкування, і на кадрах, які ширяться мережею, видно, що Александровича все ж трохи облили.

      Так само на погрози своїй журналістці поскаржилося видання "Страна". Активісти буцімто сказали Юлії Корзун, що на виході "вже розбираються", а її саму там дуже чекають.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Юлія Кузьменко Журналісти Поліція Вбивство Павла Шеремета
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