Поліція відкрила справу після того, як Труханов штовхнув журналіста

Одеська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності журналіста "Радіо Свобода" Михайла Штекеля. Відомо, що 27 грудня у будинку Малиновського райсуду міста мер Одеси Геннадій Труханов штовхнув журналіста Штекеля.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю одеської поліції Любов Гордієвську.

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24 канал повідомляв, що 27 грудня Геннадій Труханов після свого брифінгу відштовхнув кореспондента "Радіо Свобода" Михайла Штекеля, після чого журналіста ще й відтягали охоронці мера Одеси. Інцидент стався після засідання суду у справі, в якій Труханова та інших посадовців обвинувачують у привласненні 185 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Після інциденту Штекель звернувся із заявою до поліції та підрозділу Державного бюро розслідувань. Його головна вимога: відкриття кримінального провадження щодо перешкоджання Трухановим законній роботі журналіста.

За заявою журналіста розпочато кримінальне провадження за… статтею "Перешкоджання професійній діяльності журналіста". Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин,

– сказала Гордієвська.

За що в Одесі судять Геннадія Труханова? В лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова.